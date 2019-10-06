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إيران تعلن عزمها اتخاذ الخطوات اللاحقة فى خفض التزاماتها النووية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:32 م
إيران تعلن عزمها اتخاذ الخطوات اللاحقة فى خفض التزاماتها النووية الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ش أ

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أعلنت إيران عزمها تنفيذ المرحلة الرابعة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووى، ما لم تف الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.
وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندى، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية اليوم الأحد، اعتزام بلاده اتخاذ الخطوات اللاحقة فى خفض التزاماتها النووية "إن لم تبادر الأطراف الأخرى لتنفيذ التزاماتها".
وقال كمالوندى" إن قرار طهران خفض التزاماتها النووية بعد صبر استراتيجى استمر عام جاء للرد على الخطوة التى أقدمت عليها أمريكا بالخروج أحادى الجانب من الاتفاق النووى وبهدف إيجاد التوازن بين الحقوق والالتزامات".
وأضاف المسئول الإيرانى" إنه فى حال نفّذت الأطراف الأخرى التزاماتها فإن إيران على استعداد للعودة إلى الوضع السابق وفى غير هذه الحالة فإن خفض الالتزامات سيستمر".
وكانت طهران أعلنت فى 6 سبتمبر الماضى أنها بدأت بتنفيذ المرحلة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووى ردا على انتهاكات واشنطن للاتفاق.


إيران

حسن روحانى

الاتفاق النووى الإيرانى

بهروز كمالوندى

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