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فى سوق العبور اليوم..

أسعار الخضروات والفاكهة.. انخفاض أسعار الفاصوليا لـ10 جنيهات

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:29 ص
أسعار الخضروات والفاكهة.. انخفاض أسعار الفاصوليا لـ10 جنيهات الخضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 6-10-2019 انخفاضا بأسعار الفاصوليا مع استقرار فى جميع الأصناف وفق الأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.
 
وتراوحت أسعار الطماطم بين 3- 4.75 جنيها للكيلو، واستقر سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وانخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 10-12 جنيها للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر الباذنجان لبلدى ما بين 1.5- 4.5جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 4-8 جنيهات والخيار بين 3-8 جنيهات. 
 
واستقرت أسعار الليمون وتراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 4– 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات.

اسعار الخضار

اسعار الفواكه

اسعار الخضروات

سوق العبور اسعار الفاكهة

اسعار الطماطم

أخبار اقتصاد

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