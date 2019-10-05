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مظاهرات حاشدة فى أدنبرة للمطالبة باستقلال اسكتلندا

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:59 م
مظاهرات حاشدة فى أدنبرة للمطالبة باستقلال اسكتلندا مظاهرات اسكتلندا
أدنبرة /أ ش أ/

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نظم آلاف الأشخاص مظاهرات حاشدة اليوم السبت، فى مدينة (أدنبرة) عاصمة اسكتلندا؛ للمطالبة بالاستقلال عن المملكة المتحدة .

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن هذه المظاهرات تأتى فى ظل خروج بريطانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبى المقرر فى 31 أكتوبر الجاري، والذى ترى رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجيون أنه سوف يؤدى إلى تدمير الاقتصاد الاسكتلندي.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المتظاهرين رفعوا أعلام اسكتلندا، فيما وجهت رئيسة الوزراء - التى لم تشارك فى المظاهرات - رسالة دعم ومساندة للمتظاهرين .

وكانت اسكتلندا قد شهدت استفتاء عام 2014 أسفر عن رفض 55 فى المائة من الناخبين الاستقلال عن المملكة المتحدة، حيث ترى العناصر القومية الاسكتلندية أن بعض الذين صوتوا ضد هذا الاستقلال أقدموا على ذلك اعتقادا منهم بأنه من شأنه أن يحفظ لهم مكانا داخل الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الاستفتاء الذى جرى فى بريطانيا عام 2016، وأسفر عن تأييد الناخبين للخروج من الاتحاد الأوروبى شهد تأييد 62 فى المائة من الناخبين الاسكتلنديين للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

 


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