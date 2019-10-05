كوريا الشمالية تعلن فشل محادثات السويد النووية مع الولايات المتحدة

ستوكهولم أ ش أ

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة التى عُقدت اليوم فى السويد بشأن البرنامج النووى لبيونج يانج.

وقال كبير مفاوضى كوريا الشمالية كيم ميونج جيل - فى مؤتمر صحفى - "نشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة لم تجلب أى شيء إلى طاولة المفاوضات"، محمّلا الولايات المتحدة مسئولية العمل على استئناف المفاوضات، حسب ما نقلت صحيفة (دوجنس نيهيتر) السويدية عبر موقعها الإلكتروني.

واستأنفت واشنطن وبيونج يانج اليوم المحادثات النووية على مستوى العمل فى السويد، وذلك بعد توقف دام أشهر، حيث عقد المبعوث الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون ونظيره الكورى الشمالى كيم ميونج جيل اجتمعا فى (فيلا إلفيك ستراند)، وهو مركز للمؤتمرات فى مدينة ليدينجو شمال شرق العاصمة ستوكهولم، قبل أن يعلن كيم توقف المفاوضات.

وكانت تلك أول مفاوضات رسمية منذ القمة التى جمعت بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى العاصمة الفيتنامية هانوى فى فبراير الماضي، والتى انتهت دون التوصل إلى اتفاق بسبب وجود خلاف حول نطاق نزع السلاح النووى فى بيونج يانج والمقابل الذى ستقدمه واشنطن.