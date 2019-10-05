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صور.. توافد سياح على معرض تراثنا لشراء الحرف اليدوية والتراثية

السبت، 05 أكتوبر 2019 03:54 م
صور.. توافد سياح على معرض تراثنا لشراء الحرف اليدوية والتراثية توافد السياح على معرض تراثنا
كتب أحمد حمادة

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شهد معرض تراثنا إقبال عدد من غير المصريين والسياحة لمشاهدة الأعمال والمنتجات المعروضة، وخاصة لرغبتهم في اقتناء الأعمال التي تعبر عن التراث المصري الأصيل.
 
إذ تواجد عدد من الاسبان والإنجليزية داخل المعرض وأبدوا إعجابهم الشديد بأعمال الرسم على الحجارة والخشب والإكسسوارات اليدوية.
 
وحرص الزوار الأجانب على شراء المنتجات اليدوية والتراثية، فى ظل سعر تنافسى مناسب لهذه المنتجات، الأمر الذى يخلق حالة من الرواج لها، لدى زبون المعرض سواء كان مصرى أو أجنبى.
 
السياح فى معرض تراثنا
السياح فى معرض تراثنا

جانب من المعرض
جانب من المعرض

جانب من معرض تراثنا
جانب من معرض تراثنا

معرض تراثنا (2)
معرض تراثنا 

معرض تراثنا
معرض تراثنا

 


تراثنا

معرض تراثنا

السياحة

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