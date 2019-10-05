المؤتمر الأول للبكالوريا الدولية بحضور مدير عام المدارس الدولية بالعالم ومستشارها بمصر

تم عقد أول مؤتمر لمدارس البكالوريا الدولية بمصر في الرابع من أكتوبر الموافق يوم الجمعة بفندق الدوسيت بالقاهرة الجديدة برعاية ليدرز كوليدج للخدمات التعليمية. وقد قامت المؤسسة باستضافة كلا من م. مارجريت هاريس-مدير عام المدارس الدولية عالميا، والمستشار الفرنسي-ألان رودريج– مستار البكالوريا الدولية بمصر.

وقد تضمن المؤتمر ورشة عمل من أهم أهدافها: مناقشة تعليم البكالوريا الدولية في إطار الثقافة المصرية، دور قائد المرحلة المتوسطة في تنفيذ وتطوير البرنامج، أخذ المدرسة العالمية للبكالوريا الدولية كمرجع في تطوير وتنفيذ البرنامج، اكتشاف تطبيقات البرنامج وكيفية ممارسته طبقا للأسس المطلوبة وتقييم أسسوممارسات البرنامج وفقا للإطار التعليمي.

وقد قام بحضور المؤتمر مدارس البكالوريا الدولية بالقاهرة والإسكندرية، ونخبة من كوادر التعليم بجمهورية مصر العربية.