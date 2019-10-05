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الألياف الغذائية تقلل من مخاطر الإصابة بالسكر وضغط الدم المرتفع

السبت، 05 أكتوبر 2019 12:00 م
الألياف الغذائية تقلل من مخاطر الإصابة بالسكر وضغط الدم المرتفع الألياف الغذائية
أ ش أ

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توصل فريق من الباحثين الهنود إلى أن مرضى ضغط الدم المرتفع والسكر من النمط الثاني الذين تناولوا نظاما غذائيا غنى بالألياف شهدوا تحسنا في ضغط الدم والكوليسترول والجلوكوز صائم.

وقد قام فريق البحث من مستشفى Care Well Heart ومستشفى Super Speciality في "مومباى"، بدراسة العلاقة بين اتباع نظام غذائي عالي الألياف وتأثيره على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت الدكتورة "روهيت كابور" عضو الفريق: "التقييم الشامل للآثار المسببة للعوامل الغذائية على نتائج أمراض القلب والأوعية الدموية وآثارها الكمية والمآخذ المثلى المقابلة لها راسخة".

ووفقًا لإرشادات المعهد الوطني للتغذية والمجلس الهندي للبحوث الطبية، فإن البدل الغذائي الموصى به للألياف الغذائية يبلغ 40 جم / 2000 كيلو سعر حرارى .. وتم زيادة تناول الألياف لهؤلاء المرضى بنسبة تصل إلى 20 إلى 25 في المائة من البدلات الموصى بها لهم لاستهلاك نظام غذائي عالي الألياف.

وتتبعت الدراسة تناول 200 مشارك الألياف لمدة ستة أشهر وشملت الفحوصات في بداية الدراسة، ثلاثة أشهروستة أشهر.. وتم تزويد المشاركين بوصفات النظام الغذائي، والتي تضمنت قوائم مفصلة للمجموعات الغذائية المختلفة .

وشهد المشاركون في نظام غذائي غني بالألياف تحسنا ملحوظا في العديد من عوامل الخطر القلبية الوعائية، بما في ذلك انخفاض بنسبة 9 في المائة في الكوليسترول في الدم، و23 في المائة في الدهون الثلاثية، و 15 في المائة من ضغط الدم الانقباضي و28 في المائة من الجلوكوز في الصيام.

كما وجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي عالي الألياف يرتبط عكسيا بعوامل الخطر القلبية الوعائية ويلعب دورا وقائيا ضد أمراض القلب والأوعية الدموية.


الألياف الغذائية

فوالئد الألياف

فوائد الألياف الغذائية

السكر

ضغط الدم

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