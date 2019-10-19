10 مشروعات تعليمية وإنتاجية بجامعة العريش تدخل الخدمة.. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

انتهت جامعة العريش بشمال سيناء من تجهيز 10 مشروعات تعليمية وإنتاجية جديدة داخل الجامعة، وبدأت دخول الخدمة .

وصرح الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش لـ"اليوم السابع"، أن المشروعات الجديدة مقرر افتتاحها والإعلان عن تفاصيلها يوم الاثنين المقبل، بحضور رسمى وشعبى فى إطار احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر.

وأوضح رئيس جامعة العريش أن المشروعات هى :

1-المنظومة الأمنية وغرف البيانات المركزية، المبنى الإدارى للجامعة.

2 - مبنى الإدارة الطبية.

3 - محطة تحلية المياه بالجامعة .

4- مبنى كلية التجارة .

5 - مبنى دار الضيافة بالجامعة .

6 - مبنى كلية الطب .

7- مشروعات الأحواض السمكية المكثفة.

8 - عنابر السمان.

9- عنابر الأرانب.

10 - عنابر الدواجن .







