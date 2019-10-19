نائب رئيس حكومة لبنان: الاستقالة احتمال وارد

إيمان حنا

قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصبانى، إن استقالة الحكومة اللبنانية احتمال وارد، مع العلم أن وجودنا فى الحكومة أساسى، لوقف الجموح فى اتجاه واحد لكن لأمور لا تزال غير واضحة.

وتابع حاصبانى فى حديث لإكسترا نيوز اليوم: "ما يحصل في لبنان من احتجاجات في الشارع سبق ونبّهنا إليه كحزب «قوات لبنانية»، لافتا إلى أن ما يحدث في الشارع ليس بسبب الضريبة على «الواتساب» ولا هي مؤامرة وإنما خليط بين الإدارة السيّئة للأزمة، وتحوّلات سياسية في المنطقة يحاول كل فريق في لبنان الاستفادة منها.

أضاف حاصبانى، أنه من الممكن أن يتم تشكيل حكومة تكنوقراط تكون مهمتها تطبيق الإصلاحات المطلوبة من لبنان لوقف الهدر وخفض العجز»؟

كما أكد أن حزب «القوات اللبنانية» كان ولا يزال يطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط واختصاصيين لأن المرحلة تتطلّب هذا النوع من الحكومات، لكن يبقى السؤال هل هناك إمكانية لتشكيلها؟.