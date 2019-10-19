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"مورننج ستار: دعوة للتظاهر ببريطانيا الأحد ضد أردوغان الإرهابى ومجرم الحرب

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:33 م
"مورننج ستار: دعوة للتظاهر ببريطانيا الأحد ضد أردوغان الإرهابى ومجرم الحرب أردوغان
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "مورننج ستار" البريطانية إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد تم تصنيفه كإرهابى ومجرم حرب وحليف للإرهابيين قبيل المظاهرة الكبرى المقررة غدا، الأحد، ضد حربه على الأكراد فى سوريا.

 

 ومع قيام أردوغان بسجن أعدائه بتهم الإرهاب الملفقة، قال إيبو أفسيل، المتحدث باسم جماعة "جيك دير" التى تضم جالية تركية وكردية فى بريطانيا، إن الرئيس التركى إرهابى يتركب جرائم حرب ضد المدنيين فى شمالى سوريا مع المرتزقة الإرهابيين.

 

 وكان الأكراد المقيمون فى بريطانيا قد دعوا النقابيين والحركة العمالية إلى النزول إلى الشوارع ووقف الإبادة الجماعية الشاملة للشعب الكردى.

 

 وقادت الفنانة التشكيلية والصحفية زهرة دوجان الدعوات لكسر الصمت ووقف المذبحة فى مدينةالروجافا التى تتعرض للهجوم من الجيش التركى. وقالت دوجان للصحيفة البريطانية طإن العالم يظلم تدريجيا والدول يحكمها زعماء أغبياء على نطاق واسع وألعابهم المفضة هى اللعب بالبنادق والحصول على الفرح من الدم، ويتعرض الأطفال البرياء للذبح فى الروجافا".

 

 وكانت دوجا قد تعرضت للسجن ثلاث سنوات فى عام 2016 بعد رسمها لوحة تصور العمليات العسكية التركية فى نصيبيبن فى تركيا التى تدمرت على يد قوات أردوغان بعد قصفها فى هجوم ضد  حزب العمال الكردستانى.


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الاكراد

بريطانيا

الاكراد ببريطانيا

زهرة دوجان

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