مصرع طالبة سقطت من الطابق الثانى بمعهد الخدمة الاجتماعية بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

لقيت طالبة جامعية مصرعها نتيجة سقوطها من الطابق الثانى أثناء تواجدها بمعهد الخدمة الإجتماعية محل دراستها بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مشرحة المستشفى الدولى بالمنصورة .

وتلقى اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان ، مدير البحث الجنائى بالمديرية بورود بلاغ من المستشفى الدولى بالمنصورة يفيد بوصول الطالبة " دينا عز الصعيدى " ، 20 عاما ، مقيمة بمدينة المنصورة جثة هامدة .

فانتقلت وحدة مباحث طلخا لمحل الواقعة ، وتبين أن سبب وفاتها هو سقوطها من أعلى الطابق الثانى أثناء تواجدها بمعهد الخدمة الإجتماعية محل دراستها بمدينة طلخا ، وتم نقل جثة الطالبة إلى ثلاجة مشرحة المستشفى الدولى بالمنصورة تحت تصرف النيابة العامة ، ومازال التحقيق جاريا .