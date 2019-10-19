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مصرع طالبة سقطت من الطابق الثانى بمعهد الخدمة الاجتماعية بالدقهلية

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:41 م
مصرع طالبة سقطت من الطابق الثانى بمعهد الخدمة الاجتماعية بالدقهلية جثه - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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لقيت طالبة جامعية مصرعها نتيجة سقوطها من الطابق الثانى أثناء تواجدها بمعهد الخدمة الإجتماعية محل دراستها بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مشرحة المستشفى الدولى بالمنصورة .

وتلقى اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان ، مدير البحث الجنائى بالمديرية بورود بلاغ من المستشفى الدولى بالمنصورة يفيد بوصول الطالبة " دينا عز الصعيدى " ، 20 عاما ، مقيمة بمدينة المنصورة جثة هامدة .

فانتقلت وحدة مباحث طلخا لمحل الواقعة ، وتبين أن سبب وفاتها هو سقوطها من أعلى الطابق الثانى أثناء تواجدها بمعهد الخدمة الإجتماعية محل دراستها بمدينة طلخا ، وتم نقل جثة الطالبة إلى ثلاجة مشرحة المستشفى الدولى بالمنصورة تحت تصرف النيابة العامة ، ومازال التحقيق جاريا .

 

 


الدقهلية

مدير امن الدقهلية

سقوط طالبة من الطابق الثانى

معهد الخدمة الاجتماعية بطلخا

مستشفى المنصورة

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