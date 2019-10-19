لاجارد تهاجم ترامب لانتقاده المستمر لمجلس الاحتياطى الفيدرالى على تويتر

كتب : أحمد علوى

انتقدت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي ما أسمته بـ"هوس" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن سياسته النقدية، وانتقاده المستمر لمجلس الاحتياطى الفيدرالى الذى يديره جيروم باول.

ووفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، قالت لاجارد إلى مراسلة برنامج "60 دقيقة" الذى يذاع على قناة سى بى اس الأمريكية: "لا ينبغي أن يكون استقرار السوق موضوع لتغريدة هنا او هناك."

وقالت لاجادر منتقدة ترامب: "الأمر يتطلب التفكير والتأمل والهدوء والقرارات المنطقية والعقلانية".

كما أصرت كريستين لاجارد ، التي ستتولى منصبها في البنك المركزي الأوروبي في 1 نوفمبر، على أن "محافظ البنك المركزي يبذل قصارى جهده، لمواجهة التوترات التجارية التى تمرون بها" كما دعت قادة العالم إلى العمل معا لإيجاد توافق في الآراء، بدلا من الانتقاد".

وينتقد ترامب بشدة الزيادات فى أسعار الفائدة التى أجراها مجلس الاحتياطى الفيدرالى تحت قيادة جيروم باول، الذى اختاره قبل عامين لرئاسة البنك المركزى الأمريكي، كما أيد آخرون بمجلس الاحتياطى زيادات الفائدة.