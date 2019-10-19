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ضبط شابين بالمنصورة لابتزازهما طالبة جامعية بصور لها مقابل مبلغ مالى

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:42 م
ضبط شابين بالمنصورة لابتزازهما طالبة جامعية بصور لها مقابل مبلغ مالى ضبط متهمين - أرشيفية
كتبت – فتحية الديب

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ألقى ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، القبض على شابين لقيامهما بابتزاز طالبة جامعية بصور خاصة بها على الفيس بوك مقابل دفع مبلغ مالى 3000 جنيه.

 

 وذلك إطار توجيهات وزير الداخلية بشأن تحقيق مفهومه الشامل وتنفيذا لخطة العمل الموضوعية بإدارة البحث الجنائى، بالإدارة العامة للمعلومات والتكنولوجيا، والتى تهدف لمحاربة الجرائم الإلكترونية المستخدمة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية، الإنترنت.

 

 والبداية بلاغ من " ن ع" 20 سنة طالبة جامعية مقيمة مركز المنصورة، لمباحث التكنولوجيا تتهم فيها مؤسس حساب على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك باسم "عشق ممنوع" بابتزازها بدفع 3000 جنيه له مقابل عدم نشر صور لها، وتحرر المحضر 4 أحوال.

 

وتوصلت التحريات أن مستخدم الحساب يدعى "محمد س م" 27 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم مركز المنصورة، وأن من قام باستخدام خدمة الإنترنت من هاتفه يوم استخدام الواقعة " إسلام أ أ" مبيض محارة، 27 سنة مقيم مركز المنصورة.

 

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد حسام رشاد، رئيس المباحث الجنائية بالإدارة العامة للتكنولوجيا، بالتنسيق مع العقيد محمد رمضان، رئيس فرع الإدارة العامة للتكنولوجيا بشرق الدلتا، من ضبط الشابين وتبين قيام الأول بإنشاء الحساب للثانى وقيام الثانى بتهديد وابتزاز الطالبة مقابل مبلغ مالى، بعد أن تحصل على صور لها من صفحتها على الفيس بوك وأوهمها بأنه عثر على صور خاصة بها سوف يقوم بنشرها فى حالة عدم دفعها 3000 جنيه، وتم إحالتهما لنيابة مركز المنصورة.


المنصورة

مباحث التكنولوجيا

طالبة جامعية

الفيس بوك

مديرية امن الدقهلية

ابتزاز طالبة جامعية

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