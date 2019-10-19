صور.. برنامج سياحى لأول سفينة سياحية قبرصية تصل الإسكندرية منذ 10 سنوات

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ضرورة أن تظهر الإسكندرية بالمظهر الحضارى الذى يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام زوارها، وذلك استعداداً لاستقبال السفينة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIAالقادمة من ميناء ليماسول القبرصى وعلى متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة، ومن بينهم 100 فرد قادمين كوفد رسمى برئاسة فيدون فيدونوس عمدة مدينة باڤوس القبرصية، يأتى ذلك عقب توقف دام 10سنوات.



وأشار المحافظ، فى تصريحات له، إلى أن هذه الرحلة نتيجة لجهد كبير تم الإعداد والترتيب له طيلة العام من أجل خروجها بالشكل اللائق، وتضمن ذلك توقيع اتفاقيات توأمة لتبادل الرحلات بين الجانبين، فضلاً عن العلاقات السياسية الوطيدة التى تربط مصر بباڤوس، مؤكدًا أن جميع القطاعات المعنية باستقبال الوفد ومرافقته خلال فترة الزيارة تعمل على قدم وساق لإنجاح هذه الزيارة، ولتحظى الإسكندرية بمكانتها التى تستحقها فى مصاف المدن السياحية العالمية، فقد جرى تجميل وتنظيف الشواطئ والاستعداد بشكل جيد فى جميع المزارات السياحية والأماكن المحيطة بها مع توفير مترجمين ومرافقين للوفد للتسهيل عليهم وتوفير كافة احتياجاتهم.



هذا وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بعودة الرحلات السياحية مرة أخرى وبدء موسم السياحة، مؤكدًا أن هذه الرحلة تعتبر باكورة الأمل لتعود الإسكندرية لسابق عهدها كعروس للبحر الأبيض، كما أن الإسكندرية لديها العديد من عوامل الجذب السياحى التى تميزها وتجعلها فى مصاف المدن السياحية العالمية.