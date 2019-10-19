سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 05:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

"دايلى ميل" البريطانية تنشر صورا مذهلة عن عظمة حضارة مصر وجمالها

السبت، 19 أكتوبر 2019 04:31 م
"دايلى ميل" البريطانية تنشر صورا مذهلة عن عظمة حضارة مصر وجمالها أبو الهول
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت صحيفة دايلى ميل البريطانية تقرير مصورا عن عظمة مصر فى كافة أشكالها.  وقالت الصحيفة فى تقريرها إن دولا قليلة للغاية يمكن أن تضاهى مصر فى هندستها المعمارية القديمة المذهلة. فهذه الحضارة التى يرجع تاريخها لخمسة آلاف عام تزخر بأهراماتها التى تندرج ضمن عجائب الدنيا السبع والمعابد الفخمة والمقابر الخفية والمدن المزدحمة والتاريخ الثرى.

 

ونشرت الصحيفة البريطانية مجموعة من الصور المذهلة التى تظهر هذا الجانب الجذاب، وقالت إنها تؤكد أيضا على أن مصر أصبحت وجهة سياحية عصرية لما تتمتع به من شواطئ خلابة ومنتجعات فاخرة جذابة، إلى جانب بعض الحقائق الجيولوجية الغريبة.

 

 ولفتت دايلى ميل، إلى أن الصور المذهلة وردت جميعها فى كتاب جديد فى سلسلة دليل المستكشف البصرى أعدها تريفور نايلور. ومن بين هذه الصور لقطات لأهرامات الجيزة ومقبرة توت عنخ آمون وميناء غالب المذهل إلى جانب حديقة الأزهر بالقاهرة.

 

 وقال تريفور، إن جاذبية مصر تضم مزيدا واسعا من المعالم الثقافية والتاريخية، بالإضافة إلى الشواطئ الممتعة لقضاء العطلات، مؤكدا أن أهم ما تتمتع به مصر هو شعبها الودود المحب للفكاهة.

 

اهرامات الجيزة
أهرامات الجيزة

 

ابو الهول
أبو الهول
التماثيل فى معبد امون رع بالاقصر
التماثيل فى بالأقصر
معبد الاقصر
معبد الأقصر

 

مقبرة توت عنخ امون
مقبرة توت عنخ آمون

 

مرسى علم
مرسى علم
هرم سقارة
هرم سقارة
واحة سيوة
واحة سيوة
الصحراء البيضاء
الصحراء البيضاء
القلعة
القلعة
مقابر الملوك بالاقصر
مقابر الملوك بالأقصر

حضارة مصر

شواطئ مصر

اهرامات الجيزة

ابو الهول

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"كنز أثرى فى الأقصر".. إعلان تفاصيل اكتشاف 30 تابوت فرعونى فى "خبيئة العساسيف".. التوابيت تعود للأسرة 22 وتم استخراجها على عمق متر فقط من سطح الأرض.. و"الآثار": قاعة كاملة فى المتحف المصرى الكبير للقطع الجديدة

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:02 م

وزير الآثار وأمين الأعلى للآثار يشهدان فتح تابوتين من "خبيئة العساسيف"

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:53 ص

وزير الآثار: خبيئة العساسيف الأهم بالعصر الحديث وتجهيز قاعة لها بالمتحف المصرى

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:30 ص

صور.. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

السبت، 19 أكتوبر 2019 10:52 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أجمل أهداف ليفربول ضد مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

شاهد.. أجمل أهداف ليفربول ضد مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

"دايلى ميل" البريطانية تنشر صورا مذهلة عن عظمة حضارة مصر وجمالها

"دايلى ميل" البريطانية تنشر صورا مذهلة عن عظمة حضارة مصر وجمالها

افتتاحية غير متوقعة لفيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأسبوع الأول

افتتاحية غير متوقعة لفيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأسبوع الأول

شاهد أغرب اعتراض من لاعبى فيراكروز المكسيكى على عدم دفع الرواتب

شاهد أغرب اعتراض من لاعبى فيراكروز المكسيكى على عدم دفع الرواتب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة