حملات لضبط البناء المخالف والتصدى لظاهرة النباشين بالإسكندرية.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملة لعودة الانضباط إلى الشارع السكندرى، حيث شن حى الجمرك برئاسة المهندسة نجوى أمين رئيس الحى بشن حملات للتصدى للبناء المخالف، إذ تلقى الحى عدة إشارات من غرفة عمليات المحافظة تُفيد بوجود أعمال إنشائية مخالفة فى عدة شوارع بالجمرك واللبان.

وأشار بيان صادر اليوم من الحى، إلى أن رئيس الحى قد انتقلت إلى مواقع البلاغ للمعاينة وإيقاف الأعمال المخالفة، برفقة رئيس وحدة شرطة المرافق بالحي النقيب ياسر رجب، وإدارات؛ المشروعات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع بالحي، واستهدفت الحملة شارعي؛ وكالة الخضار وحارة مدورة بالجمرك وحارة الطائف باللبان.

فيما قامت إدارة اشغال الطريق بحى شرق الإسكندرية، بإيقاف بناء بجوار سور محطة ترام سبورتنج، وفك شدة خشبية لبناء سور بجوار المحطة تم إزالته فى الحال والتحفظ على المعدات وكذلك التحفظ على كمية من الأخشاب والإسمنت.

من جهه أخرى طبقًا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بمواجهة ظاهرة "الفريزة" بنطاق المحافظة، التى تتسبب فى تشويه الشكل العام للشارع السكندرى، قام حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، بشنّ حملة للتصدى لظاهرة الفريزة ومواجهة النباشين بنطاق الحى، والعمل على القضاء على الظاهرة التي تُسبب تبعثر القمامة بالشوارع، وتشوه الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة

وتم تنفيذ حملة اليوم من خلال إدارة إشغال الطريق بالحي وتم خلال الحملة المرور على أماكن تواجد وتجمع النباشين بشارع سيدى جابر، وقد أسفرت الحملة عن التحفظ على العديد من المخالفات والأجولة المستخدمة فى عمليات الفرز



حملة لضبط النباشين