سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 09:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات لضبط البناء المخالف والتصدى لظاهرة النباشين بالإسكندرية.. صور

السبت، 19 أكتوبر 2019 08:26 م
حملات لضبط البناء المخالف والتصدى لظاهرة النباشين بالإسكندرية.. صور إيقاف بناء مخالف
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت أحياء الإسكندرية حملة لعودة الانضباط إلى الشارع السكندرى، حيث شن حى الجمرك برئاسة المهندسة نجوى أمين رئيس الحى بشن حملات للتصدى للبناء المخالف، إذ تلقى الحى عدة إشارات من غرفة عمليات المحافظة تُفيد بوجود أعمال إنشائية مخالفة فى عدة شوارع بالجمرك واللبان.

وأشار بيان صادر اليوم من الحى، إلى أن رئيس الحى قد انتقلت إلى مواقع البلاغ للمعاينة وإيقاف الأعمال المخالفة، برفقة رئيس وحدة شرطة المرافق بالحي النقيب ياسر رجب، وإدارات؛ المشروعات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع بالحي، واستهدفت الحملة شارعي؛ وكالة الخضار وحارة مدورة بالجمرك وحارة الطائف باللبان.

فيما قامت إدارة اشغال الطريق بحى شرق الإسكندرية، بإيقاف بناء بجوار سور محطة ترام سبورتنج، وفك شدة خشبية لبناء سور بجوار المحطة تم إزالته فى الحال والتحفظ على المعدات وكذلك التحفظ على كمية من الأخشاب والإسمنت.

من جهه أخرى طبقًا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بمواجهة ظاهرة "الفريزة" بنطاق المحافظة، التى تتسبب فى تشويه الشكل العام للشارع السكندرى، قام حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، بشنّ حملة للتصدى لظاهرة الفريزة ومواجهة النباشين بنطاق الحى، والعمل على القضاء على الظاهرة التي تُسبب تبعثر القمامة بالشوارع، وتشوه الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة

وتم تنفيذ حملة اليوم من خلال إدارة إشغال الطريق بالحي وتم خلال الحملة المرور على أماكن تواجد وتجمع النباشين بشارع سيدى جابر، وقد أسفرت الحملة عن التحفظ على العديد من المخالفات والأجولة المستخدمة فى عمليات الفرز

حملة لضبط النباشين
حملة لضبط النباشين

 

عقار مخالف
عقار مخالف

 


الاسكندرية

احياء الاسكندرية

البناء المخالف

ظاهرة النباشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. السيسى لقضاة «الدستورية»: المحكمة حصن الحقوق والحريات

اليوم السابع.. السيسى لقضاة «الدستورية»: المحكمة حصن الحقوق والحريات

تحصيل 1.5 مليار جنيه من قضايا تهرب ضريبى و50 مليونا غرامات سرقة كهرباء

تحصيل 1.5 مليار جنيه من قضايا تهرب ضريبى و50 مليونا غرامات سرقة كهرباء

شاهد.. أجمل أهداف ليفربول ضد مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

شاهد.. أجمل أهداف ليفربول ضد مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

"دايلى ميل" البريطانية تنشر صورا مذهلة عن عظمة حضارة مصر وجمالها

"دايلى ميل" البريطانية تنشر صورا مذهلة عن عظمة حضارة مصر وجمالها

افتتاحية غير متوقعة لفيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأسبوع الأول

افتتاحية غير متوقعة لفيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأسبوع الأول

شاهد أغرب اعتراض من لاعبى فيراكروز المكسيكى على عدم دفع الرواتب

شاهد أغرب اعتراض من لاعبى فيراكروز المكسيكى على عدم دفع الرواتب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة