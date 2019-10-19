جونسون: بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر إذا رفض البرلمان الاتفاق

رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس الجمعة إن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر كما هو مقرر إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل.

وأضاف جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عشية التصويت البرلماني على الاتفاق الذي توصل له مع بروكسل "سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".