الرئيسية أخبار عالمية جونسون: بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر إذا رفض البرلمان الاتفاق السبت، 19 أكتوبر 2019 02:01 ص جونسون رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس الجمعة إن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر كما هو مقرر إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل. وأضاف جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عشية التصويت البرلماني على الاتفاق الذي توصل له مع بروكسل "سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر". بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي التصويت البرلماني البرلمان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة جونسون ينتظر ساعة الحسم فى البرلمان.. رئيس الحكومة البريطانية يتوقع معركة برلمانية حول اتفاق بريكست الذى توصل إليه مع بروكسل.. جارديان: صفقة الانفصال تمثل فوزا من النادر تحقيقه لبوريس حال إقراره أو رفضه الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:00 م الصحف العالمية: مرتزقة أردوغان استخدموا الفسفور الأبيض المحظور ضد الأكراد.. معركة برلمانية فى انتظار جونسون.. وإضراب عام فى كتالونيا من أجل الاستقلال.. و"فاينانشيال تايمز" ترصد تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:28 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع البرلمان يدعو الأزهر والأوقاف للتصدى لقضية زواج القاصرات لحلها وتجنب مخاطرها تعرف على أقدم جهاز لمكافحة المخدرات عالميًا فى مصر التعليم: بنوك أسئلة متعددة الصعوبة بمعايير دولية لامتحانات الأول والثانى الثانوى فصل التيار الكهربائى اليوم عن 3 مناطق فى قنا لإجراء أعمال الصيانة اليوم.. الاحتفال باليوبيل الذهبى للمحكمة الدستورية العليا بمشاركة عالمية تعرف على عدد مشاهدات فيلم El Camino فى أيام عرضه الأولى تعرف على قائمة الأفلام المشاركة فى مهرجان أيام قرطاج السينمائية تنقية البطاقات التموينية يخفض فاتورة استيراد القمح نحو مليار دولار 15 خدمة يقدمها صندوق دعم ذوى الإعاقة وفقًا لقانون جديد أمام البرلمان كوكا: لم أهرب من الأهلى و أزمة بالقلب تهدد مشوارى الاحترافى اعرف محور ترعة الزمر ودوره فى تخفيف الزحام المرورى بالجيزة × 11 معلومة 10 اختصاصات لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بالقانون الجديد..تعرف عليها المزيد من Trending Plus
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