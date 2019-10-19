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تعرف على موقف قانون الأحوال الشخصية حال تخلف الزوج عن دفع النفقة

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:12 ص
تعرف على موقف قانون الأحوال الشخصية حال تخلف الزوج عن دفع النفقة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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قال وليد خلف المحامى المختص بالشأن الأسري، أن قانون الأحوال الشخصية يقضى بحبس الزوج إذا تخلف عن دفع النفقات، حيث ينص على أن يمتنع المحكوم ضده "الزوج"، عن تنفيذ الحكم، بعد أن تثبت المدعية "الزوجة"، أن المدعى عليه المحكوم ضده "الزوج"، قادر على سداد ما حكم به.

وأكد خلف فى حديثه لـ"اليوم السابع"، بأن الاجراءات القانونية اللازمة حال تخلف الزوج عن دفع النفقة الزوجية"، تتضمن عدة شروط حيث إن النفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، كما أن حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن حكم واجب النفاذ.

وأضاف محامى الأحوال الشخصية:" كما أن قانون الأحوال الشخصية شدد أنه إذا أمتنع من صدر بحقه حكم النفقة عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، وتشمل النفقات (الغذاء والمسكن والكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى).

وتابع: وهناك عدة طرق يتم من خلالها التحقيق فى قضايا النفقة لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق وتطالب بالتحرى من قبل المحكمة، كما يمكنها إثبات امتناع زوجها بالتحريات الإدارية،  أما عن شروط دعوى الحبس، فيجب أن يكون الحكم بشأن النفقات كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا وانتهت مواعيد استئنافه.


محكمه الاسره

خلافات اسريه

حكم حبس الزوج

تخلف عن النفقه

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