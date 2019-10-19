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"اليوم السابع" ينشر نص قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات

السبت، 19 أكتوبر 2019 07:55 م
"اليوم السابع" ينشر نص قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات مجلس النواب
نور على

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ينفرد اليوم السابع بنشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان، بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات التعليمية.

 

وتبدأ لجنة التعليم بمجلس النواب خلال اجتماعها، غدا برئاسة الدكتور سامى هاشم فى مناقشة مشروع القانون، ويتكون مشروع القانون من أربع أبواب فى 32مادة.

 

,يتضمن الباب الأول التعريفات وأحكام عامة، ويتناول الباب الثانى تشكيل اللجنة التنفيذية للبعثات واختصاصاتها، ويتناول الباب الثالث البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وتضمنت مواد شروط المبعوث وضرورة اجتيازه الاختبار الشخصى والتزام مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يتضمن كافة الحقوق والواجبات بين الطرفين، وكذا مع المبعوث أو الموفد وكذلك شروط منح الاجازات الدراسية وتشكيل لجنة الاجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتضمنت أحكام الباب ايضا التزامات الموفد وما هو محظور عليه وشروط وضوابط إنهاء البعثة سواء المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية وتضمنت أحكام الباب الرابع العقوبات.

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البرلمان

تعليم البرلمان

تنظيم البعثات والمنح والإجازات

قانون تنظيم البعثات

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