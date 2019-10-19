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النيابة تأمر بندب الأدلة الجنائية لكشف ملابسات حريق مصنع أخشاب بالسلام

السبت، 19 أكتوبر 2019 08:00 ص
النيابة تأمر بندب الأدلة الجنائية لكشف ملابسات حريق مصنع أخشاب بالسلام حريق - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مصنع أخشاب بمدينة السلام، وإعداد تقرير عن حجم الخسائر، وأسباب الواقعة.

كان انتقل فريق من نيابة السلام لمعاينة موقع حريق مصنع أخشاب بمدينة السلام، لبيان أسباب الواقعة.

لقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من شرطة النجدة، مفادها وقوع حريق داخل مصنع أخشاب بمنطقة السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى بمحيط موقع الحريق، لمنع امتداده للأماكن المجاورة، وتمت السيطرة عليه وإخماده.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

 

 

 


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الحماية المدنية

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