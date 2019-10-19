البحر الأحمر تدعو الشباب لحضور مؤتمر "قدرات التقييم الوطنية".. غدا

وأكدت الدكتورة يسرا عطيه، نائب محافظ البحر الأحمر، علي ضرورة حضور الراغبين من شباب المحافظة للمؤتمر، لتمثيلهم فى المؤتمرات والمحافل الهامةالتى تنعقد على أرض المحافظة، والتي من خلال تمثيلهم فيها يتم خلق جسور تواصل مع اخرين.

وتواصلت نائبة محافظة البحر الأحمر، مع إدارة المؤتمر الذى تنظمه وزارة التخطيط للاتفاق على دعوة 10 من شباب المحافظة لحضور مؤتمر قدرات التقييم الوطنية " المقرر أقامته غدا بأحد فنادق الغردقة تحت عنوان" عدم ترك أحد خلف الركب.. تقيم أجندة التنمية المستدامه 2030 " والمقرر أن يستمر حتي الخميس 24 أكتوبر الجاري .

وكشفت نائبة محافظ البحر الأحمر، أن علي الراغبين في الحضور للمؤتمر، تسجيل بياناته وارسال صور البطاقة الشخصية من خلال الاتصال برقم 0653546790، أو بالفاكس على الرقم 0653556300 أو تسليمها لإدارة العلاقات العامة بالمحافظة ، علما بأن الاختيار سيتم بأسبقية التسجيل .

وأكدت "عطية"، على ضرورة مشاركة أبناء المحافظة وتمثيلهم لها فى المؤتمرات والمحافل الهامة التى تقام على ارضها، ليتسنى لهم المشاركة والاطلاع على اهم الاحداث والمستجدات، حيث من المقرر أن يشارك في المؤتمر 300 مشارك من مختلف دول العالم .