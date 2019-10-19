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إحالة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى للجنايات بقضية تهريب الآثار

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:21 ص
إحالة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى للجنايات بقضية تهريب الآثار قطع أثرية - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أحالت النيابة العامة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وأخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الأثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قاربة العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

 


شقيق وزير المالية الأسبق

شقيق بطرس غالى

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تهريب اثار

اليوم السابع بلس

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