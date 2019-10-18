16 إجراءً للحماية الاجتماعية تخرج البسطاء من دائرة الفقر

كتبت – مروة الغول

مجموعة من الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء والخروج من دائرة الفقر، حيث قام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد بيانات بحث الدخل والإنفاق من أجل الحصول على نموذج يمكن استخدامه فى تقدير المستوى المعيشى للأسرة من أجل تحسين آليات الاستهداف الجغرافى للفقراء وكانت الإجراءات كالتالى..

1- تعظيم الاستفادة من خريطة الفقر ومتابعة الإنجاز المحقق على صعيد كل خدمة.

2- دعم السلع التموينية والتوسع فى منظومة الدعم الغذائى بزيادة قيمة الدعم للفرد المسجل على البطاقة التموينية إلى 50 جنيـها شهريًا.

3- تطبيق منظومة الخبز المدعم في27 محافظة، وتخصيص 150 رغيفًا شهريًا لكل مواطن .

4- برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" وبلغ عدد المستفيدىن 2 مليون و250 ألف أسرة.

5-برامج سكن كريم لتحسن الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة.

6- برنامج اثنين كفاية للمساهمة في الحد من الزيادة السكانية.

9-برنامج فرصة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرة على العمل لتحقيق التنمية المستدامة .

10-برنامج لا أمية مع تكافل وكرامة يستهدف لتخفيض مستفيدات تكافل وكرامة من الأمية.

11- مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية ومساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.

12-مجال التدريب والتشغيل وتتضمن المبادرة إقامة مشروعات متناهية الصغر وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى .

13-على مستوى التعليم تمثلت فى زيادة الإنفاق الموجه للتعليم لتبلغ الاستثمارات الموجهة للتعليم 104 مليارات جنيه عام 2019/2020 .

14- على مستوى الصحة تمثلت فى المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية .

15- مبادرة نور الحياة هدفها مكافحة وعلاج مبكر لضعف وفقدان الإبصار من.

16- قانون التأمين الصحى الجديد وخفض قوائم الانتظار، والاهتمام بالعلاج على نفقة الدولة .