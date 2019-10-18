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وصول وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدى

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:09 م
وصول وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الغربية محمد طارق

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وصل الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمسجد السيد البدوي، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث كان فى استقبالهما اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، وذلك تمهيدًا لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأحمدي.

وتشهد مدينة طنطا، تعزيزات أمنية مشددة، لتأمين الاحتفالات بمولد السيد البدوي الذى اختتمت آخر لياليه أمس الخميس.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ، اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، الدكتور صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية

كانت محافظة الغربية، قد أحيت، مساء الخميس، الليلة الختامية، لمولد السيد البدوي بمدينة طنطا، الذى استمر على مدار أسبوع، بمشاركة آلاف المريدين، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط الاحتفالات، وبجميع مداخل ومخارج مدينة طنطا.


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مفتي الجمهورية

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