مقتل واعتقال 7 من مسلحى طالبان خلال عمليات للقوات الخاصة الأفغانية

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أعلن مسؤولون عسكريون فى أفغانستان، اليوم الجمعة، مقتل اثنين من مسلحى حركة طالبان، واعتقال 5 آخرين وتدمير مخابئ أسلحة خلال عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية فى 4 من أقاليم البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المسؤولون إن القوات الخاصة نفذت عمليات فى أقاليم أوروزجان وهلمند وفرح وغزني، أسفرت عن مقتل اثنين من مسلحى طالبان وتدمير مخبأ أسلحة فى منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان، حسبما أوردت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت 4 من مسلحى طالبان، ودمرت مخبأ أسلحة فى منطقة نهر السراج بإقليم هلمند، واعتقلت مسلحا خامسا ودمرت مخبأ أسلحة آخر فى عملية أخرى فى منطقة بالا بولوك التابعة لإقليم فرح، كما أسفرت عملية مداهمة قامت بها القوات فى منطقة قره باغ بإقليم غزنى عن تدمير مخبأ أسلحة.