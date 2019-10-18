مصرع عامر زين لاعب الشرقية غرقا بعد 3 أشهر من انضمامه للنادى

الشرقية - فتحية الديب

لقى عامر زين 12 سنة من مواليد محافظة الشرقية، ولاعب نادى الشرقية الرياضى بقطاع الناشئين، مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بترعة بقرية كفر العرب، وبالعرض على نيابة بلبيس، قررت بمعرفة محمود يحى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، دفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا بمصرع" عامر زين محمد" 12 سنة بالصف الثانى الإعدادي، مقيم قرية كفر العرب، دائرة المركز غرقا أثناء السباحة فى ترعة بالقرية مع أقرانه.

يذكر أن "عامر" لاعب نادى الشرقية الرياضي، قطاع الناشئن، حيث انضم رسميا للنادى منذ 3 أشهر، وقام بتوقيع عقد مع النادي، وخيم الحزن الشديد على أهالى قريته، لما يتمتع به من دوء ومحبة من الجميع، وكان موهوب فى لعب كرة القدم.



