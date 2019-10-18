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مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:00 م
مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل مسرحيه أهلا رمضان
كتب ـ أحمد عرفة

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أعلنت منصة  WATCHiT الرقمية أنها ستقدم لمشتركيها حصريا فى بداية نوفمبر المقبل ولأول مرة مسرحية "اهلا رمضان" و التي يقوم ببطولتها الفنان محمد رمضان و هى من تأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال ومن إنتاج شركة ثري فيجن للإنتاج الفني.

وأضافت المنصة، أن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية حصلت على حقوق المسرحية و تعاقدت مع المنصة لتقديم نسختها الرقمية. و صرحت ادارة منصة WATCH iT.

 

وأضافت أن مسرحية اهلا رمضان هى باكورة الاعمال المسرحية الجديدة التى ستقدمها المنصة وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمى فى مختلف المجالات.

 


watchit

اهلا رمضان

محمد رمضان

منصه

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