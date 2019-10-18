مدير الطيران المدنى فى لبنان: الملاحة الجوية منتظمة ومطار بيروت آمن تماما

بيروت (أ ش أ)

أكد المهندس محمد شهاب الدين، المدير العام للطيران المدنى فى لبنان، أن حركة الملاحة الجوية بمطار رفيق الحريرى الدولى "مطار بيروت"، تسير بشكل طبيعى ومنتظم، وأن المطار ومحيطه مؤمنان بصورة كاملة.

وقال مدير عام الطيران المدنى اللبنانى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حركة الملاحة فى مطار رفيق الحريرى الدولى، سواء فيما يتعلق بوصول الطائرات أو مغادرتها، تسير بصورة منتظمة وفى المواعيد المحددة ودون أى مشاكل من أى نوع، وإن التظاهرات التى تشهدها البلاد لم تؤثر على عمل المطار وحركة الطيران.

وأضاف أن المطار مؤمن بالكامل، وكذلك فإن محيط المطار آمن تماما، وأن كافة الاستعدادات الأمنية والفنية قد تم اتخاذها بالفعل، ولا توجد أى مخاوف من أى نوع على المطار.

ولفت إلى أن المشكلة الوحيدة التى تواجه المسافرين والمغادرين، تتمثل فى الطرق المقطوعة خارج المطار والمؤدية إليه، التى تحول فى بعض الأحيان دون وصولهم فى مواعيد إقلاع رحلاتهم، كما أن بعض المسافرين الذين يصلون إلى بيروت يجدون قدرا من الصعوبة فى التنقل جراء قطع الطرق فى الوقت الحالى، مشيرا إلى كافة المسافرين الذى يصلون إلى المطار فى مواعيدهم المقررة، يلحقون بطائراتهم التى تقلع فى مواعيدها المنتظمة المحددة.

يشار إلى أن معظم الطرق المؤدية إلى مطار بيروت تشهد انقطاعا شبه كلى من قبل تجمعات المتظاهرين، فى حين تحاول قوى الأمن والجيش إقناعهم بفتح الطرق لتيسير حركة السير أمام المسافرين القادمين وكذلك المغادرين.