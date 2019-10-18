سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مدير الطيران المدنى فى لبنان: الملاحة الجوية منتظمة ومطار بيروت آمن تماما

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:33 م
مدير الطيران المدنى فى لبنان: الملاحة الجوية منتظمة ومطار بيروت آمن تماما مطار بيروت الدولى
بيروت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس محمد شهاب الدين، المدير العام للطيران المدنى فى لبنان، أن حركة الملاحة الجوية بمطار رفيق الحريرى الدولى "مطار بيروت"، تسير بشكل طبيعى ومنتظم، وأن المطار ومحيطه مؤمنان بصورة كاملة.

وقال مدير عام الطيران المدنى اللبنانى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حركة الملاحة فى مطار رفيق الحريرى الدولى، سواء فيما يتعلق بوصول الطائرات أو مغادرتها، تسير بصورة منتظمة وفى المواعيد المحددة ودون أى مشاكل من أى نوع، وإن التظاهرات التى تشهدها البلاد لم تؤثر على عمل المطار وحركة الطيران.

وأضاف أن المطار مؤمن بالكامل، وكذلك فإن محيط المطار آمن تماما، وأن كافة الاستعدادات الأمنية والفنية قد تم اتخاذها بالفعل، ولا توجد أى مخاوف من أى نوع على المطار.

ولفت إلى أن المشكلة الوحيدة التى تواجه المسافرين والمغادرين، تتمثل فى الطرق المقطوعة خارج المطار والمؤدية إليه، التى تحول فى بعض الأحيان دون وصولهم فى مواعيد إقلاع رحلاتهم، كما أن بعض المسافرين الذين يصلون إلى بيروت يجدون قدرا من الصعوبة فى التنقل جراء قطع الطرق فى الوقت الحالى، مشيرا إلى كافة المسافرين الذى يصلون إلى المطار فى مواعيدهم المقررة، يلحقون بطائراتهم التى تقلع فى مواعيدها المنتظمة المحددة.

يشار إلى أن معظم الطرق المؤدية إلى مطار بيروت تشهد انقطاعا شبه كلى من قبل تجمعات المتظاهرين، فى حين تحاول قوى الأمن والجيش إقناعهم بفتح الطرق لتيسير حركة السير أمام المسافرين القادمين وكذلك المغادرين.

 


لبنان

مظاهرات لبنان

مطار بيروت

مطار بيروت الدولى

احتجاجات لبنان

قطع الطرق

الطيران المدنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة