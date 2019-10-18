محافظ الإسكندرية يشدد على الاستعداد التام لاستقبال أول سفينة سياحية قبرصية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي ضرورة أن تظهر الإسكندرية بالمظهر الحضاري الذي يليق بها كعروس للبحر الابيض المتوسط أمام زوارها ، وذلك استعداداً لاستقبال السفينة السياحية القبرصية ، القادمة من ميناء ليماسول القبرصي وعلي متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة ومن بينهم 100 فرد قادمين كوفد رسمي برئاسة فيدون فيدونوس عمدة مدينة باڤوس القبرصية، جاء ذلك عقب توقف دام 10سنوات

وأشار المحافظ إلى أن هذه الرحلة نتيجة لجهد كبير تم الإعداد والترتيب له طيلة العام من أجل خروجه بالشكل اللائق، وتضمن ذلك توقيع اتفاقيات توأمة لتبادل الرحلات بين الجانبين ، فضلا عن العلاقات السياسية الوطيدة التي تربط مصر بباڤوس، مؤكدا أن جميع القطاعات المعنية بإستقبال الوفد و مرافقته خلال فترة الزيارة تعمل على قدم وساق لانجاح هذه الزيارة و لتحظى الإسكندرية بمكانتها التي تستحقها في مصاف الدول السياحية العالمية، فقد تم تجميل وتنظيف الشواطئ والاستعداد بشكل جيد في جميع المزارات السياحية والاماكن المحيطة بها مع توفير مترجمين ومرافقين للوفد للتسهيل عليهم وتوفير كافة احتياجاتهم.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بعودة الرحلات السياحية مرة أخرى وبدء موسم السياحة، مؤكدا أن هذه الرحلة تعتبر باكورة الأمل لتعود الإسكندرية لسابق عهدها كعروس للبحر الأبيض، كما أن الإسكندرية لديها العديد من عوامل الجذب السياحي التي تميزها و يجعلها في مصاف المدن السياحية العالمية.