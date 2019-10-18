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مباحثات مصرية لبنانية لدخول المانجو المصرية إلى الأسواق اللبنانية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:23 م
مباحثات مصرية لبنانية لدخول المانجو المصرية إلى الأسواق اللبنانية مانجو
كتب عز النوبى

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استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السفير على حسن الحلبي سفير لبنان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية يرافقه المستشارة نور عطوي المستشار التجاري بالسفارة .
 
وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها اليوم  ، إن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى  ، خلال اللقاء  مع السفير  على حسن الحلبى  ، بحث تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين ومناقشة سبل دفع التبادل التجاري في المجال الصادرات الزراعية.
 
وأضافت وزارة الزراعة،أنه الجانبين بحث أيضا   تسهيل إجراءات دخول المانجو المصري إلى الأسواق اللبنانية والتفاح اللبناني إلى السوق المصري .
 
وحضر لقاء   وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ،   والسفير على حسن الحلبي سفير لبنان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول ، الدكتور   سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
 
 

تصدير المانجو

الصادرات الزراعية

أسواق لبنان

التفاح اللبنانى

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