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ضبط قضايا تهريب عبر المنافذ بقيمة نصف مليون جنيه خلال 24 ساعة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:05 م
ضبط قضايا تهريب عبر المنافذ بقيمة نصف مليون جنيه خلال 24 ساعة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لإحكام السيطرة الأمنية، وضبط الخارجين على القانون، فى 24 ساعة.

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط 8 قضايا تهريب (حديد خردة – ملابس أجنبية الصنع – سجائر - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات – ساعات – ضروس وأسنان صناعية – كاميرات – جهاز قياس ضغط )، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (438,831 جنيه).

 ونجحت الجهود في ضبط 45 قضية فى مجال الأمن العام، أبرزها ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح،  انتهاء فترة التصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى)، وضبط (1354) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (218) حكم قضائى متنوع، وضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية".

 

 

 

 

 


حملات امنية

تعريب البضائع

الامن العام

تنفيذ الاحكام

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