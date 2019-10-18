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ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و28 تذكرة هيروين بالمحلة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:37 م
ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و28 تذكرة هيروين بالمحلة متهم
الغربية - عادل ضرة

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تمكن الرائد عمر أبو بكر، رئيس مباحث مركز المحلة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة، والعقيد أحمد كوهيه وكيل فرع البحث الجنائي، من ضبط عاطل مقيم قرية دمرو مركز المحلة، وبحوزته بندقية آلية و28 تذكرة هيروين بقصد الاتجار.

 

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد كشك مأمور مركز المحلة، بضبط المتهم "رفعت.ح.ع" 27 سنة، وبحوزته بندقية آلية و9 طلقات و28 تذكرة هيروين بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


مدير امن الغربية

المحله

هيروين

بندقيه آليه

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