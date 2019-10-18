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صور.. رفع 170 طن قمامة وتحرير 45 محضرا بيئيا بمركز الفشن ببنى سويف

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:55 م
صور.. رفع 170 طن قمامة وتحرير 45 محضرا بيئيا بمركز الفشن ببنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف هانى فتحى

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رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة أحمد دسوقى  رئيس المدينة 170 طن قمامة وتحرير 45 محضرا بيئيا فى حملة مكبرة شملت الوحدات المحلية لقرى المركز.

 

وقامت الحملة بجهود تنفيذية أبرزها رفع 65 طن قمامة من نقاط التجميع إلى المحطة الوسيطة ثم نقلها إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا ومسح الطريق الدائرى بالجليدر ورفع ما يقرب من 40 طن من التراكمات والأتربة،  ورفع 9 طن قمامة من قرية الفنت،  ورفع 9 طن قمامة من قرية اقفهص،  وتمهيد طريق اقفهص القبلى،  ورفع 8 طن قمامة من دلهانس و18 طن قمامة من أبسوج،  ورفع 7 طن قمامة من قرية شنرا،  ورفع 12 طن قمامة من قرية تلت .

 

كما تضمنت الحملة رفع الإشغالات من شوارع المدينة،  وتحرير 12 محضر بيئة وإشغال بشوارع ومناطق فى قرية الفنت، ورفع 5 حالات إشغال و تحرير 20 محضر بيئة وإشغالات بقرية اقفهص، و 9 محاضر بيئة وإشغال بقرية دلهانس، وتحرير 2 محضر بيئة بقرية أبسوج،  ورفع 4 حالات إشغال بقرية شنرا،  و4 محاضر بيئة بتلت.

 

وفى مجال صيانة وتطوير المرافق الحيوية فقد تم متابعة أعمال توصيل خدمة الغاز الطبيعى بقرية الفنت،  ومتابعة مشروعات الخطة بالقرى بمعرفة إدارة التخطيط والمتابعة،  بالإضافة إلى استبدال 22 كشاف وتركيب كشافات ليد جديد بشوارع مدينة الفشن،  وصيانة عدد 15 كشاف بقرية الفنت،  وصيانة 12 كشاف بطريق المحيط بزمام اقفهص،  وصيانة الكشافات بمنطقة المعهد بشنرا،  وإصلاح وصيانة 18 عامود بطريق صفط الخرسا،  بالإضافة إلى متابعة الخدمة الصحية بالوحدات الصحية بكل من: صفط النور،  نزلة البرقي،  نزلة حنا،  أبسوج،  طلا،  وتابعة سير العمل بالقافلة الطبية بعزبة بشرى الغربية التابعة لقرية الجفادون.

 

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة 

بنى سويف

الفشن

حملات اشغالات

مخلفات قمامة

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