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شخصيات غيرت تاريخ العالم.. أنطونيو ميوتشى المخترع الحقيقى للتليفون

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:00 م
شخصيات غيرت تاريخ العالم.. أنطونيو ميوتشى المخترع الحقيقى للتليفون أنطونيو ميوتشى
بيشوى رمزى

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فى مثل هذا اليوم، توفى أنطونيو ميوتشى، مخترع التليفون، فى عام 1889، حيث اعترف به مجلس النواب الأمريكى رسميا بأنه المخترع الحقيقى للهاتف فى 11 يونيو 2002، وذلك بعد مرور 113 عامًا على وفاته.

ولد ميوتشى فى عام 1808 بسان فريديانو بالقرب من فلورنسا، ودرس المبادئ الأساسية لنقل الصوت الكهرومغناطيسية لسنوات عديدة، وقد تمكن من تحقيق حلمه في عام 1856 عندما قام بنقل صوته عن طريق الذبذبات الصوتية بواسطة الأسلاك في منزله.

وترجع رغبته فى اختراع الهاتف إلى مرض زوجته إستر بالتهاب المفاصل الروماتيدى، والذى جعلها عاجزة عن الحركة، حيث قام ميوتشي بربط سلك من الذبذبات الصوتية بمنزله في جزيرة ستاتن، ليمتد من غرفة نومه والتى كانت تقع فى الطابق الثانى وصولًا لمعمله الصغير، ليتحدث إلى زوجته المريضة طوال فترة غيابه عنها خلال اليوم.

وبالرغم من أن ميوتشى هو المخترع الحقيقى للتليفون، إلا أن الاختراع دائما ما ينسب إلى جراهام بيل، وهو ما يرجع فى الأساس إلى حالة الفقر الشديدة التى ضربت ميوتشى فى سنواته الأخيرة، حيث لم يستطيع تقديم طلب للحصول على براءة الاختراع، بسبب عدم امتلاكه لمبلغ 10 دولارات، يمكنه من خلالها تسجيل الطلب.

وبعد ذلك بسنوات قام جراهام بيل بتقديم اختراع ميوتشى بعد أن عثر عليه فى نموذج من نماذج اختراعاته، على أنه من صنعه.


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