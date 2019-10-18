شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

دفع الطمع سائقاً بالهرم لارتكاب جريمة قتل جاره طبيب الأسنان، متوهما امتلاكه ثروة كبيرة.
ـ البداية كانت مع استعانة المتهم بمسجل خطر لسرقة شقة الطبيب بعد خروجه منها، ولكن كانت المفاجأة بعودة الطبيب خلال سرقتهما الشقة فقررا قتله.
ـ وعلى طريقة ريا وسكينة كتم القاتلان أنفاس الطبيب بقطعة قماش مبللة
-والصدمة جاءت مع عثورهما على 1500 جنيه فقط و3 هواتف محمولة.
- الأكمنة الأمنية قادت رجال الأمن بالجيزة للقبض على المتهمين واعترافهما بالجريمة.
-أرشداالمتهمان عن الهواتف، واعترفا بإنفاق النقود المسروقة.
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