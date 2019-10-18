شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

كتب بهجت أبو ضيف

دفع الطمع سائقاً بالهرم لارتكاب جريمة قتل جاره طبيب الأسنان، متوهما امتلاكه ثروة كبيرة.

ـ البداية كانت مع استعانة المتهم بمسجل خطر لسرقة شقة الطبيب بعد خروجه منها، ولكن كانت المفاجأة بعودة الطبيب خلال سرقتهما الشقة فقررا قتله.

ـ وعلى طريقة ريا وسكينة كتم القاتلان أنفاس الطبيب بقطعة قماش مبللة

-والصدمة جاءت مع عثورهما على 1500 جنيه فقط و3 هواتف محمولة.

- الأكمنة الأمنية قادت رجال الأمن بالجيزة للقبض على المتهمين واعترافهما بالجريمة.

-أرشداالمتهمان عن الهواتف، واعترفا بإنفاق النقود المسروقة.