سنن الجمعة.. تعرف على ما يستحب للمسلم فعله اليوم

كتب على عبد الرحمن

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، إنفو جرافا لعدد من السنن التى يستحب للمسلم أن يفلعها فى يوم الجمعة، مثل: "الاغتسال والتطيب وقراءة سورة الكهف".

سنن الجمعة

وذكرت دار الإفتاء المصرية 8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة وهى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".