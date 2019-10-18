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سنن الجمعة.. تعرف على ما يستحب للمسلم فعله اليوم

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 09:45 ص
سنن الجمعة.. تعرف على ما يستحب للمسلم فعله اليوم سنن يوم الجمعة
كتب على عبد الرحمن

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نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، إنفو جرافا لعدد من السنن التى يستحب للمسلم أن يفلعها فى يوم الجمعة، مثل: "الاغتسال والتطيب وقراءة سورة الكهف".
 

سنن الجمعة

وذكرت دار الإفتاء المصرية 8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة وهى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".

 

سنن يوم الجمعة
سنن يوم الجمعة

 


يوم الجمعه

سنن الجمعه

دار الافتاء

الافتاء

قراءه سوره الكهف

سنن يوم الجمعه

جمعه مباركه

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