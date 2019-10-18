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سلطات فرنسا تصدر مذكرة اعتقال دولية ضد "البغدادى" و"العدنانى"

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 08:42 م
سلطات فرنسا تصدر مذكرة اعتقال دولية ضد "البغدادى" و"العدنانى" البغدادى
كتب أحمد علوى

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قررت السلطات الفرنسية المعنية بشئون مكافحة الإرهاب ، إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش الإرهابى، والمسئول السابق عن العمليات الإرهابية فى الخارج، أبو محمد العدنانى.

ووفقاً لقناة  بى اف ام تى فى الفرنسية، فقد صدرت مذكرات الاعتقال، يوم الاثنين الماضي، كجزء من تحقيق قانوني بدأ في فرنسا في 8 أكتوبر بشأن "الاشتباه في إنشاء وقيادة جماعة إرهابية إجرامية".

وفي وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، طالب محامو أقارب ضحايا هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015، بإصدار مثل هذا الطلب ضد البغدادي، بدافع أنه "على الأقل شريك" في هذه الهجمات.

 


داعش

اعتقال قادة داعش

مذكرة اعتقال دولية

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