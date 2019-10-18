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رئيس الوزراء يلتقى رئيس شركة Adtran الأمريكية المتخصصة فى مجال الاتصالات

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:34 م
رئيس الوزراء يلتقى رئيس شركة Adtran الأمريكية المتخصصة فى مجال الاتصالات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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• مدبولى يرحب بالتعاون القائم مع الشركة فى العاصمة الإدارية ويتطلع لقيام الشركة بالاستثمار المباشر فى مجال إنتاج وتصنيع مهمات الاتصالات المختلفة

 
 
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن، رئيس شركة Adtran الأمريكية المتخصصة فى مجال الاتصالات.
 
وحضر اللقاء وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى، والاتصالات، وسفير مصر فى واشنطن.
 
وخلال اللقاء عرض رئيس الشركة مقدمة عن أعمال الشركة التى تعمل منذ 35 عاماً، ومقرها ولاية ألاباما الأمريكية، ولها أفرع فى عدد من الدول الأوروبية، والهند، وأستراليا. كما شرح طبيعة أعمال الشركة فى مجال الاتصالات والألياف الضوئية، بما فى ذلك التعاون القائم مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء شبكة اتصالات فى العاصمة الإدارية الجديدة. 
 
من جانبه قدم وزير الاتصالات شرحاً وافياً حول التطور الذي أحرزته مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات القليلة الماضية، بالشكل الذي أصبحت معه مصر إحدى الدول التى تمتلك بنية تحتية متطورة في هذا المجال، وهو ما يؤهلها لاستقبال استثمارات عالمية فى مجال الاتصالات. 
 
ورحب رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع شركة Adtran فى العاصمة الإدارية، معرباً عن تطلعه لقيام الشركة بالاستثمار المباشر فى مجال إنتاج وتصنيع مهمات الاتصالات المختلفة، واستغلال ما تمتلكه مصر من اتفاقات تجارة حرة مع مناطق مختلفة من العالم، لتصدير منتجات الشركة إلى تلك المناطق. كما وجه بقيام وزارة الاتصالات بمتابعة ملفات التعاون المقترحة مع الشركة فى الفترة القادمة.

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مصطفى مدبولى

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