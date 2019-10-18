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رئيس الوزراء يبحث مع "أصدقاء مصر" بالكونجرس ملفى عدوان تركيا على سوريا وسد النهضة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:49 م
رئيس الوزراء يبحث مع "أصدقاء مصر" بالكونجرس ملفى عدوان تركيا على سوريا وسد النهضة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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خلال زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، النائب الديمقراطى داتش روبريسبرجر، والنائب الجمهورى جيف فورتنبيرى، الرئيسين المشاركين لمجموعة أصدقاء مصر بمجلس النواب الأمريكى، وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات، وسفير مصر فى واشنطن.
 
وخلال اللقاء، وجه رئيس الوزراء الشكر للنائبين على الجهود التى يقومان بها فى دعم ومساندة القضايا التى تهم مصر فى مجلس النواب الأمريكى، معرباً عن تطلعنا لتعزيز العلاقات مع النواب أعضاء المجموعة من خلال ترتيب زيارات لهم إلى القاهرة، والالتقاء بالمسئولين فى مصر. 
 
وتطرق رئيس الوزراء إلى الموضوعات الإقليمية، وفى مقدمتها العدوان التركى على الأراضى السورية، وموقف مصر الرافض لهذا العدوان، والمطالبة بالانسحاب الفورى للقوات التركية إلى خارج الحدود السورية.
 
كما شرح رئيس الوزراء أسس وثوابت الموقف المصرى من موضوع سد النهضة، موضحاً الأهمية المحورية لهذا الموضوع، باعتبار المياه قضية حياة الشعب المصرى، مشيراً إلى المباحثات التى أجراها مع نائب الرئيس مايك بنس حول هذا الملف. 
 
من جانبهما أعرب النائبان عن تفهمهما لثوابت الموقف المصرى من قضية المياه، لاسيما أن النيل هو مصدر المياه الوحيد للبلاد. وأكدا أنهما سيدعمان القضايا التى تهم مصر فى مجلس النواب. 
 
ورحب النائبان بالتطور الكبير الذى تشهده العلاقات المصرية الأمريكية، مشيدين بالدور الذى يقوم به السفير ياسر رضا، سفير مصر فى واشنطن، فى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، كما أكدا أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية فى الفترة المقبلة، بما فى ذلك التعاون فى أفريقيا.
 
ورحب النائبان بما أشارت إليه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى حول استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار فى أفريقيا، والذى سوف يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى نوفمبر القادم، مؤكدين أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات من أجل تعزيز فرص النمو والاستثمار فى القارة.
 
من جانبها أكدت وزيرة الاستثمار أنها سوف ترسل دعوة للنائبين ليشاركا كمتحدثين فى المؤتمر، وهو الأمر الذى رحبا به.

العدوان التركى

سد النهضة

واشنطن

زيارة رئيس الوزراء

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