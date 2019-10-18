تقنية جديدة للكشف عن التهاب المفاصل باستخدام ميكروفون علاج أعطال الجسور

كتبت هند عادل

توصلت دراسة جديدة بجامعة لانكستر جون جودكر الإنجليزية إلى أن ميكروفونًا صغيرًا يستخدمه المهندسون للاستماع إلى الأعطال فى الجسور يمكن استخدامه للكشف عن التهاب المفاصل في ركبتي المرضى.



المفاصل

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد علماء بريطانيون أن الأصوات عالية التردد تنبعث من مفاصل الشخص، ويمكن أن تكشف الموجات غير المسموعة ما إذا كانت مفاصل شخص ما تعانى من الالتهاب أو منتفخة.

وتشير الأبحاث إلى أن التهاب المفاصل يمكن اكتشافه فى ركبتي المريض باستخدام نفس تقنية الميكروفون التي يقوم المهندسون بإصلاحها للجسور للاستماع إلى التشققات.

وجد فريق من العلماء البريطانيين أن أصوات عالية التردد غير مسموعة تنبعث من مفاصل الشخص، ويساعد الميكرفون فى سماع هدة الأشكال الموجية من خلال التوصيل إلى جهاز كمبيوتر يكشف ما إذا كانت المفاصل صلبة أم متورمة. وأشاد أستاذ بجامعة لانكستر جون جودكر، الذي قاد الدراسة، بالنتائج باعتبارها "مثيرة".

وأكد العلماء أن مهندسي تكنولوجيا الميكروفون الذين يستخدمونه فى الكشف عن تشققات الجسور يمكن استخدامه أيضا فى الاستماع إلى التشققات في ركبة مريض هشاشة العظام للاستماع للمفاصل القاسية، ما يساعد على إيجاد طرق إصلاح لالتهاب هشاشة العظام.

فمن خلال ربط الميكروفونات الدقيقة بأرجل المريض لقد لاحظوا الأشكال الطولية التي ينتجها الكمبيوتر عندما قام كل من 89 من الذين أصيبوا بالتهاب المفاصل في الدراسة بحركة دائمة.

وبنفس الطريقة التي يمكن للمهندسين الهيكليين الاستماع إلى الأسطح الملساء، يمكن للمجموعة التي يقوم بها الفريق البحثى الاستماع إلى الفجوات الموجوده بالمفاصل التى تحدث نتيجة لمشاكل المفاصل.