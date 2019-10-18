المعلمى يقيم حفل غداء تكريما لمندوبى عمان وتونس لدى الأمم المتحدة

وكالات

أقام المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمى، اليوم حفل غداء على شرف المندوب الدائم لسلطنة ‫عمان لدى الأمم المتحدة السفير محمد الحسان، والمندوب الدائم لجمهورية ‫تونس‬ لدى الأمم المتحدة السفير منصف البعتى، بمناسبة تعيينهما حديثا لدى ‫الأمم المتحدة.

حضر الحفل مجموعة من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الأمم المتحدة، ونائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوى، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة حكمت السعيد.