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الجيش السورى يدخل قرى جديدة فى الريف الغربى بمحافظة الحسكة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:23 م
الجيش السورى يدخل قرى جديدة فى الريف الغربى بمحافظة الحسكة قوات الجيش السورى
دمشق (أ ش أ)

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دخل الجيش السورى، اليوم الجمعة، قرى جديدة فى الريف الغربى لتل تمر غرب محافظة الحسكة من بينها قريتا السلماس وأم الخير.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الجيش السورى دخل لأول مرة قرى جديدة فى الريف الغربى، ولفتت إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات الاحتلال التركى ومجموعات (قسد) فى قرى أم عشبة و تل عطاش بريف رأس العين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال التركى نصبت حواجز فى قرية (كاجو) بريف رأس العين وحصنّتها بالآليات الهندسية.

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سوريا

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جيش سوريا

الحسكة

ريف الحسكة

القوات السورية

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