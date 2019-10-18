الاقتصاد الصينى ينمو بنسبة 6.2% مسجلا 9.87 تريليون دولار خلال 9 أشهر

بكين - أ ش أ

أعلنت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلى الإجمالى الصينى حقق نموا بنسبة 6.2% على أساس سنوى خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 69.78 تريليون يوان (حوالى 9.87 تريليون دولار).

وقال المتحدث باسم المصلحة "ماو شنغ يونغ" -فى مؤتمر صحفى اليوم- إن الاقتصاد الصينى ظل مستقرا بشكل عام، رغم ما تواجهه البلاد من ضغوط هبوطية وسط تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى وزيادة عدم اليقين الخارجي، وما زال يحقق نموا سريعا مقارنة مع الاقتصادات الرئيسية الأخرى فى العالم.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المصلحة أن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوى خلال الربع الثالث، فى نطاق الهدف الحكومى المحدد لعام 2019، والذى يتراوح بين 6 و6.5%.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع ناتج قطاع الخدمة الذى يشكل 54% من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 7% فى الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، متجاوزا زيادة نسبتها 2.9% فى الصناعة الأولية و5.6% فى الصناعة الثانوية.

ولفتت البيانات إلى أن الاستهلاك لا يزال القوة الرئيسية التى تدفع الطلب، حيث ساهم الاستهلاك النهائى بنسبة 60.5% فى النمو الاقتصادي، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر هذا العام.