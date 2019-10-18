إزالة المطبات عشوائية علي الطريق السريع فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز إدفو بأسوان مساء اليوم أعمال إزالة لمطب عشوائي ناحية الشيخ علي بالكلح شرق دائرة مركز إفو شمال شرق محافظة أسوان .

وذلك بناء على تكليفات العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، باتخاذ الإجراءات الفورية والقانونية مع أى مخالفات ، حيث تم ملاحظة قيام بعض المواطنين بعمل مطب عشوائى بمنطقة الشيخ على بالكلح شرق على الشارع العام واصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو تعليماته بإزالة المطب علي الفور حتى لا يتسبب فى حدوث أى حوادث وعدم الانتظار لصباح اليوم التالى.

كما أصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، تعليماته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتوقيع أقصى العقوبة على أى تجاوزات على الطريق العام وسيتم دراسة عمل المطبات بطريقة منظمة وفى المناطق ذات الاحتياج الفعلى فقط.