سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

25 ألف معلم أمريكى يعتصمون فى مدارسهم للمطالبة بزيادة الأجور

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:20 م
25 ألف معلم أمريكى يعتصمون فى مدارسهم للمطالبة بزيادة الأجور اعتصام معلمين بولاية شيكاغو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
بدأ أكثر من 25 ألف معلم صباح اليوم الخميس، الاعتصام فى مدارسهم بمدينة شيكاجو الأمريكية للمطالبة بزيادة الأجور وزيادة عدد الموظفين المساعدين وأحجام أصغر للفصول الدراسية.
 
وقالت مصادر بالمدينة، إنه على الرغم من أن هذه المطالب هى تقريبا نفس مطالب سائر المعلمين فى أنحاء الولايات المتحدة لكن شيكاجو لها خصوصيتها ومشكلاتها ربما أكثر إلحاحا نظرا لأن بها نحو 75% من الطلاب مؤهلون للحصول على وجبة غذائية مجانية أو مخفضة، وأن شوارع المدينة تنتشر فيها العصابات وجرائم العنف.
 
وأشارت المصادر، إلى أن هذا الإضراب يؤثر على نحو 300 ألف طالب فى مختلف المدارس بالمدينة.
 
وكان المعلمون، قد احتشدوا فى الشهر الماضى فى مقر اتحاد المعلمين بالمدينة استعدادا للإضراب عن العمل، وقد ردت إدارة المنطقة التعليمية بالاستجابة لبعض المطالب لكن المعلمين رأوها غير كافية.
 
وقالت إيميلى بن ، وتعمل أخصائية اجتماعية بإحدى مدارس المدينة ، "إن الطلاب يحتاجون إلى العديد من الموظفين المعاونين وكذلك إلى الأخصائيين لدعمهم نفسيا واجتماعيا بسبب معاناتهم من مشكلات ناجمة عن حوادث العنف والأسلحة"، مشيرة إلى أن العديد من وفيات صغار السن من الطلاب إما من الانتحار أو من جراء حوادث ذات صلة باستخدام الأسلحة النارية.
 

امريكا

شيكاغو

مدينه شيكاغو

مدارس شيكاغو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة