25 ألف معلم أمريكى يعتصمون فى مدارسهم للمطالبة بزيادة الأجور

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بدأ أكثر من 25 ألف معلم صباح اليوم الخميس، الاعتصام فى مدارسهم بمدينة شيكاجو الأمريكية للمطالبة بزيادة الأجور وزيادة عدد الموظفين المساعدين وأحجام أصغر للفصول الدراسية.

وقالت مصادر بالمدينة، إنه على الرغم من أن هذه المطالب هى تقريبا نفس مطالب سائر المعلمين فى أنحاء الولايات المتحدة لكن شيكاجو لها خصوصيتها ومشكلاتها ربما أكثر إلحاحا نظرا لأن بها نحو 75% من الطلاب مؤهلون للحصول على وجبة غذائية مجانية أو مخفضة، وأن شوارع المدينة تنتشر فيها العصابات وجرائم العنف.

وأشارت المصادر، إلى أن هذا الإضراب يؤثر على نحو 300 ألف طالب فى مختلف المدارس بالمدينة.

وكان المعلمون، قد احتشدوا فى الشهر الماضى فى مقر اتحاد المعلمين بالمدينة استعدادا للإضراب عن العمل، وقد ردت إدارة المنطقة التعليمية بالاستجابة لبعض المطالب لكن المعلمين رأوها غير كافية.

وقالت إيميلى بن ، وتعمل أخصائية اجتماعية بإحدى مدارس المدينة ، "إن الطلاب يحتاجون إلى العديد من الموظفين المعاونين وكذلك إلى الأخصائيين لدعمهم نفسيا واجتماعيا بسبب معاناتهم من مشكلات ناجمة عن حوادث العنف والأسلحة"، مشيرة إلى أن العديد من وفيات صغار السن من الطلاب إما من الانتحار أو من جراء حوادث ذات صلة باستخدام الأسلحة النارية.