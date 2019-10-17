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وكيل تضامن دمياط: عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 15 ألف حالة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:08 ص
وكيل تضامن دمياط: عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 15 ألف حالة لجان فحص التظلمات
دمياط - معتز الشربينى

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قال حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، إن عدد المتقدمين لمشروع تكافل وكرامة بلغ 46825 بينما وصل عدد المستفيدين حتى الآن ممن تنطبق عليهم الشروط 15361.
 
وأضاف عبد الغفار فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن من انطبقت عليهم شروط المعاش هم من تم التأكد من صحة بياناتهم ومقارنتها من خلال الربط الشبكى مع الجهات الحكومية الأخرى.
 
وأضاف أنه تم إيقاف بعض المعاشات لبعض الحالات لاستكمال وتحديث، كما تم استئناف المعاش لعدد 2650 حالة بعد التأكد من صحة البيانات بعد مراجعتها. 
 
وأشار "عبد الغفار"، إلى أن معاش تكافل يصرف لأسر لديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، وهناك حالات استفادت من المعاش فى ظل الظروف الإقتصادية وخاصة لبعض المهن مثل مهنة الصيد التى توقفت فى فترة معينة، مضيفا أن معاش كرامة يخصص لحالات الشيخوخة والاعادة لتوفير حيلة كريمة لهم .
 
وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، أنه يتم مراجعة جميع البيانات الخاصة بالحالات المستحقة للمعاش من خلال لجان المساءلة المجتمعية المشكلة من ممثلى المجتمع المدني و القرى والمدن وذلك لإصدار التوصيات لعرضها على مديرية التضامن الاجتماعي لدراستها ثم عرضها على الجهة المختصة  لإصدار قرارها فى هذا الشأن مضيفا انه يتم بحث جميع التظلمات من خلال اللجان المشكلة لتحديد المستحقين. 
 
 

 


تكافل وكرامة

التضامن الاجتماعى

آبار دمياط

اخبار مصر

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