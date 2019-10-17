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وزير الرى يعرض تفاصيل أزمة سد النهضة خلال مشاركته فى قمة بودابست للمياه

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:02 ص
وزير الرى يعرض تفاصيل أزمة سد النهضة خلال مشاركته فى قمة بودابست للمياه سد النهضة - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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شارك وزير الموارد المائية والرى فى مؤتمر قمة بودابست للمياه الذى عقد فى العاصمة المجرية بودابست الذى بدأ أمس ويستمر حتى اليوم الخميس، حيث شهدت النسخة الثالثة من القمة مشاركة ما يقرب من 2000 من كبار المسؤلين.
 
وعقد وزير الرى العديد من الجلسات الثنائية مع وزراء المياة والطاقة منهم وزير المياه المجرى والوزير الجزائرى على همام، ووزراء العراق وعمان والسنغال والأردن وفلسطين والسعوديه والكويت، لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال المياه.
 
وتناولت اجتماعات وزير الرى التعاون الثنائى مع كافة الدول وتبادل الخبرات وكذلك طرح آخر المستجدات فيما يتعلق بسد النهضه الاثيوبي والمقترحات المصرى فيما يخص قواعد ملئ وتشغيل السد، خصوصا أثناء فترات الجفاف بما يحقق صالح جميع الأطراف الرفض الإثيوبى لمناقشة أى قواعد ملزمة للطرفين وعدم طرح أى أفكار أخرى ورفضه كذلك وجود وسيط دولى.
 
وعقد رئيس جمهورية المجر اجتماعا مع رؤساء الوفود  فى حفل استقبال، حيث تعد القمة بمثابة محفل لصانعى القرار والاقتصاديين والخبراء لتبادل الأفكار حول كيفية الحفاظ علي المياه حول العالم وكيفية تطويع التكنولوجيا للحيلولة دون حدوث أزمات مياه إقليمية وعالمية، وعلى هامش  القمة تم إقامة معرض شاركت  فيه عدد من الشركات العالمية والمجرية الخاصة بتطبيقات الحفاظ علي المياه وإعادة تدوير المياه وكذا معالجة مياه البحر.
 
وشارك فى جلسة جلسة تحت عنون "هل لدينا الانظمة الصحيحة لادارة المياه؟" بمشاركة عدد من الوزراء بدول ألمانيا وجنوب افريقيا وعدد من الجهات والمنظمات الدولية حيث تهدف الجلسة إلى التحدث عن النظم أو القضايا المؤسسية الخاصة بإدارة المياه والتى سيتم تسليط الضوء عليها من وجهة النظر الدولية.
 
وزار وزير الرى مركز إدارة الجفاف، ثم التقى بعض الشركات المجريه العاملة فى مجال المياه، وكذلك التقى مع رئيسة برنامج المياه بالبنك الدولى ساره جانيفر.

المياه

قمة بودابست

البنك الدولى

أزمة سد النهضة

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