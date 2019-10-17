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نائب محافظ الوادى الجديد توجه بتوفير الأجهزة لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:12 م
نائب محافظ الوادى الجديد توجه بتوفير الأجهزة لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة نائب محافظ الوادى الجديد تعقد اجتماعا مع أعضاء المركز
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد إجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة تطوير مركز التأهيل الإجتماعي لذوي الإحتياجات الخاصة الجديد ، وذلك لعرض ومتابعة خطة العمل ومتابعة أعمال التطوير، كما تم مناقشة خطة توفير الأجهزة الطبية اللازمة.

كما إستعرضت نائب المحافظ خطة التدريب والتأهيل للمتعاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة والذين سيتم الإستعانة بهم للعمل بالمركز.

كما تم مناقشة ضرورة مساندة جهود الدولة والمحافظة في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دور وسائل الإعلام المختلفة وإشراك المجتمع كله في مساندة هذه الجهود للإسراع بتنفيذ مشروع المركز الإقليمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة
 
وفي سياق متصل التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد ، الفريق التدريبي الذي يزور المحافظة لتدريب معلمي الصفوف الأولي بالمنظومة التعليمية الجديدة على استراتيجيات المناهج المطورة ومناقشة القائمين على العملية التعليمية حول طرق التدريس الفعالة لتحقيق أقصي إستفادة من المنظومة. 
 
ويشمل البرنامج التدريبي ،تدريب معلمي "اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية - الباقة التكاملية"، وذلك في الفترة من 17 حتى 20 أكتوبر، ويعقد البرنامح التدريبي بمراكز الخارجة والداخلة وباريس.
 
نائب محافظ الوادى الجديد تعقد اجتماعا مع أعضاء المركز (1)
نائب محافظ الوادى الجديد تعقد اجتماعا مع أعضاء المركز 
نائب محافظ الوادى الجديد تعقد اجتماعا مع أعضاء المركز (2)
نائب محافظ الوادى الجديد تعقد اجتماعا مع أعضاء المركز 
نائب محافظ الوادى الجديد تعقد اجتماعا مع أعضاء المركز (3)
نائب محافظ الوادى الجديد تعقد اجتماعا مع أعضاء المركز 
نائب محافظ الوادى الجديد تعقد اجتماعا مع أعضاء المركز (4)
نائب محافظ الوادى الجديد تعقد اجتماعا مع أعضاء المركز 
نائب محافظ الوادى الجديد تعقد اجتماعا مع أعضاء المركز (5)
نائب محافظ الوادى الجديد تعقد اجتماعا مع أعضاء المركز 
 

الوادى الجديد

تعليم الوادي الجديد

ذوي الاحتياجات الخاصة بالوادى الجديد

نائب محافظ الوادي الجديد

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