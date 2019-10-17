نائب محافظ القاهرة يتفقد قطعة أرض بالنهضة لإنشاء مستشفى ومدرسة ومسجد

كتب سيد الخلفاوى

تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قطعة الأرض التى خصصتها المحافظة بمساكن النهضة بحى السلام ثان لإنشاء مسجد ودار مناسبات ومستشفى ومدرسة.

وأكد نائب المحافظ أنه تم وضع حجر الأثاث للمسجد ودار المناسبات وسيتم إنشاؤهما بتبرعات الجهود الذاتية، من مواطن سعودى، مشيرا إلى أن المشروع سيخدم أهالى المنطقة وسيحل مشاكلهم.

وقال صابر إن ذلك جاء بعد موافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تخصيص الأرض كخدمات لخدمة سكان منطقة النهضة بالسلام.