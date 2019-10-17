ميركل: التوصل لاتفاق بشأن "بريكست" لا يزال ممكنا

برلين (أ ش أ)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى لا يزال ممكنا، إلا أنه لم يتم التوصل إليه بعد.

وقالت ميركل - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية، اليوم الخميس "إننا فى طريق أفضل من ذى قبل، إلا أننا لم نصل بعد إلى الهدف"، مشيرة إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل إنهاء المفاوضات بشكل ناجح.

ووفقا للخطط الحالية، فإنه من المنتظر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى الحادى والثلاثين من الشهر الجاري.. ويتخذ رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون نفس الموقف الرافض الذى اتخذته سابقته تيريزا ماى، من البند الوارد فى اتفاق الخروج والخاص بإبقاء الحدود مفتوحة فى الجزيرة الأيرلندية وقد طرح جونسون مقترحات جديدة.

ويرغب جونسون فى إلغاء بند الحدود الأيرلندية والمعروف باسم (شبكة الأمان).. وفى المقابل يطلب الاتحاد حلا يحقق نفس الأهداف المتمثلة فى تجنب إغلاق الحدود فى الجزيرة الأيرلندية وحماية المنطقة الاقتصادية المشتركة فيها وحماية السوق الأوروبية الداخلية.